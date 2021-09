Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,17 EUR +2,23% (17.09.2021, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,28 EUR +2,13% (17.09.2021, 13:58)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG. Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.09.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys versuche sich am Ende der Handelswoche oberhalb der Marke von 40,00 Euro zu stabilisieren. Der bei Leerverkäufern beliebte Wert erhalte dabei positive Impulse von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Morgan Stanley - die Experten würden erhebliches Potenzial für das HDAX-Mitglied sehen.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Einstufung für MorphoSys auf "overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Bewertungsschere innerhalb der europäischen Pharmabranche sei weiter aufgegangen, habe Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Er sehe dies als Chance, sich "ungeliebte" Werte mit guten Aussichten noch einmal anzuschauen, und hoch bewertete Werte auf möglicherweise aufkeimende Wachstumsrisiken hin abzuklopfen. Purcells Favorit unter den Mid Caps sei Almirall gefolgt vom deutschen Antikörperspezialisten MorphoSys.Die MorphoSys-Aktie profitiere von dem Analystenkommentar und lege zur Stunde um gut zwei Prozent zu. Angesichts des Kursverfalls der letzten Wochen sei das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Shortseller, schleppende Verkäufe mit dem Krebsmittel Monjuvi sowie die milliardenschwere Übernahme von Constellation Pharmaceuticals hätten für den Abverkauf gesorgt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MorphoSys.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: