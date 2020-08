Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

108,15 EUR +1,07% (10.08.2020, 12:44)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

107,80 EUR +0,75% (10.08.2020, 12:31)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (10.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von MorphoSys würden am Montag zu den stärksten Werten im MDAX gehören. Am späten Vormittag notiere das Papier des Biotech-Unternehmens 1,2 Prozent im Plus bei 108,30 Euro. Mit einem Ziel von 160 Euro sehe Citi-Analyst Vineet Agrawal fast 50 Prozent Kurspotenzial für die Aktie von MorphoSys. Dies habe den Wert zum Wochenstart beflügelt.Die US-Bank glaube, dass viele Investoren das Potenzial des neuen Krebsmedikaments Monjuvi unterschätzen würden. Für dieses habe MorphoSys erst jüngst die lang ersehnte Zulassung aus den USA als sogenannte Zweitlinientherapie bei Lymphdrüsenkrebs bekommen. Analyst Agrawal halte bei der Behandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms einen risikobereinigten Spitzenjahresumsatz von 2,7 Milliarden Dollar für möglich. Damit liege er in den Jahren 2021 bis 2026 um bis zu 50 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung.Auf die Stimmung unter den MorphoSys-Anlegern habe zuletzt der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gesorgt. Zwar habe die Gesellschaft ihren Umsatzausblick bestätigt, nachdem die Erlöse im zweiten Jahresviertel um fast die Hälfte auf 18,4 Millionen Euro eingebrochen gewesen seien. Börsianer hätten erwähnt, das Quartalsergebnis sei zwar besser als befürchtet. Der schwache auf das operative Ergebnis (EBIT) sei aber kritisiert worden. Dieses werde für das Gesamtjahr bei minus 15 bis plus fünf Millionen Euro liegen. Der Umsatz solle im Gesamtjahr bei 280 bis 290 Millionen Euro liegen."Der Aktionär" teile die positive mittel- bis langfristige Einschätzung des Citi-Analysten. Kurzfristig sei das Papier aus technischer Sicht jedoch an eine wichtige Unterstützung herangelaufen, die es zu verteidigen gelte: die 200-Tage-Linie. Diese sollten Anleger im Auge behalten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: