Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

106,45 EUR -1,39% (01.10.2020, 15:27)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

106,50 EUR -1,71% (01.10.2020, 15:12)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (01.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Biotechunternehmen MorphoSys müsse sich einen neuen Finanzchef suchen. Jens Holstein verlasse das Unternehmen vorzeitig zum Jahresende, wie die MDAX-Firma am Mittwochabend in Planegg bei München mitgeteilt habe. Er habe den Posten seit vielen Jahren bekleidet. Ursprünglich sei Holsteins Amtszeit bis 2023 gelaufen. Der Manager habe erklärt, es sei an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu widmen. Holstein sei von der Tochter Kabi des Medizinkonzerns Fresenius zu MorphoSys gekommen, dort habe er seit 2011 im Vorstand gesessen.Holstein habe seinen Weggang kommentiert: "Ich bin äußerst stolz auf das, was wir in den letzten fast zehn Jahren gemeinsam erreicht haben. Nach so vielen Jahren, in denen ich als Teil des Unternehmens zum Wachstum und Wandel von MorphoSys beitragen durfte, ist es für mich an der Zeit, neue Herausforderungen anzugehen." Das Unternehmen sei bestens positioniert, das bisherige Wachstum fortzuführen und er habe volles Vertrauen in die Zukunft von MorphoSys und in seine Mission, das Leben von schwerkranken Patienten zu verbessern.Holstein sei in der Finanzgemeinde äußerst geschätzt, sein Weggang für MorphoSys sicher ein Verlust. Er übergebe seinen Posten aber zu einem Zeitpunkt, wo MorphoSys besser denn je dastehe. Man dürfe gespannt sein, wen MorphoSys als seinen Nachfolger benennen werde.Derweil laufe es bei MorphoSys weiter rund. Im Sommer dieses Jahres sei mit der Marktzulassung von Monjuvi der größte Erfolg in der Unternehmensgeschichte gelungen. Das Investmenthaus Bryan Garnier habe die Einstufung für MorphoSys nach einer Veranstaltung mit dem Partner Incyte zum Krebsmittel Monjuvi auf "buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Markteinführung des Medikaments sei in der Spur, so Analyst Victor Floc'h in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Einsatz des Mittels in der Erstbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) sei die nächste große Chance."Der Aktionär" spekuliert auf steigende Kurse, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link