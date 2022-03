Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (23.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach zähem Start habe die MorphoSys-Aktie bis zum Mittag doch deutlich zulegen können. MorphoSys gewinne an der SDAX-Spitze gut zwei Prozent auf 23,53 Euro. Tags zuvor sei das Papier des Antikörperspezialisten von der 50-Tage-Linie zurückgeprallt, nachdem sich der Titel seit der zweiten März-Woche um 25 Prozent erholt habe.Am Vorabend sei bekannt geworden, dass die Schweizer Behörden den in Europa von Incyte als Minjuvi vermarkteten Antikörper Tafasitamab in einer Kombinationstherapie gegen bestimmte Lymphome vorläufig zugelassen hätten. In den USA sei er als Monjuvi sehr schleppend gestartet, was die Aktie seit dem Vorjahr schwer belaste. Auch 2022 sei es zeitweise bereits wieder um 38 Prozent abwärts gegangen. Analyst Zhiqiang Shu von der Berenberg Bank habe am Morgen seine Beobachtung der Papiere eingestellt."Die Zulassung von Minjuvi durch Swissmedic ist eine hervorragende Nachricht", so Jonathan Dickinson, Executive Vice President und General Manager, Incyte Europe, dem Parnter von MorphoSys. "In der Schweiz gibt es eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL leben, und wir freuen uns, ihnen eine neue Behandlungsoption anbieten zu können.""DLBCL ist eine schnell voranschreitende Krebserkrankung, die sehr schwer zu behandeln sein kann. Bis zu 40 Prozent der DLBCL-Patienten sprechen überhaupt nicht auf einen ersten Therapieversuch an oder sie erleiden einen Rückfall", habe Dr. Mike Akimov, Leiter der globalen klinischen Entwicklung bei MorphoSys, gesagt. "Minjuvi ist auf die Bedürfnisse dieser Patientengruppe abgestimmt und die Zulassung in der Schweiz ist ein entscheidender Meilenstein für sie."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: