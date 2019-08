Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (07.08.2019/ac/a/t)



Bei MorphoSys könnte es derzeit nicht besser laufen - sowohl charttechnisch als auch fundamental könne der Titel derzeit überzeugen. Am Dienstagabend habe MorphoSys die Q2-Zahlen präsentiert. Eine Meilensteinzahlung habe MorphoSys dabei zu einem deutlich höheren Umsatz und Betriebsgewinn als im Vorjahreszeitraum verholfen.Der Umsatz habe in Q2 bei 34,7 Mio. Euro gelegen. Das sei mehr als viermal so viel wie noch im entsprechenden Vorjahresquartal, als 8,1 Mio. Euro erzielt worden seien. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei minus 5,7 Mio. Euro gelegen, nach minus 24,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.Als Treiber der Ergebnisse nenne MorphoSys die 22 Millionen schwere Meilensteinzahlung seines Forschungspartners GlaxoSmithKline. Diese habe MorphoSys Anfang Juli gemeldet und darum die Prognose angehoben. Dennoch seien die Anleger von den jetzigen Zahlen positiv überrascht gewesen - der MDAX-Titel habe im späten Handel deutlich zulegen können.Darüber hinaus habe es auch positive Nachrichten zum am weitesten fortgeschrittenen eigenen Projekt, Tafasitamab (MOR208) gegeben. Hier habe MorphoSys bekannt gegeben, einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) auf der Grundlage der Phase 2-L-MIND-Studie mit Tafasitamab und Lenalidomid bei rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (r/r DLBCL) einreichen zu wollen. Die Absichtserklärung sei Anfang Juli bei der EMA eingereicht worden, und MorphoSys plane nun, den Zulassungsantrag bis Mitte 2020 abzuschließen. In Europa könne Tafasitamab damit frühestens 2021 an den Markt gehen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der MorphoSys-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 07.08.2019)