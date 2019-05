Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

95,45 EUR +0,74% (17.05.2019, 08:30)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

93,50 EUR (16.05.2019)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (17.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe am Donnerstagabend die Daten der primären Analyse der laufenden, einarmigen Phase 2-Studie L-MIND, einer Kombinationsstudie von Tafasitamab (MOR208) und Lenalidomid, veröffentlicht und damit erneut überzeugen können. Wie MorphoSys in einer Mitteilung schreibe, sei der primäre Endpunkt erreicht worden. Dieser sei definiert als beste objektive Ansprechrate (ORR) im Vergleich zu den publizierten Daten der entsprechenden Monotherapien. Die ORR habe 60 Prozent (48 von 80 Patienten) betragen, und die Complete-Remission-Rate (CR) habe 43 Prozent (34 von 80 Patienten) betragen. Die Ergebnisse würden insgesamt die starken L-MIND-Daten bestätigen, die zuvor auf der ASH Konferenz im Dezember 2018 veröffentlicht worden seien.Die veröffentlichten Ergebnisse würden auf 80 in der Studie mit Tafasitamab und Lenalidomid behandelten Patienten basieren, die, wie im Protokoll vorgesehen, eine Nachbeobachtungszeit von mindestens einem Jahr erreicht hätten. Die Daten zur Wirksamkeit würden auf Ansprechraten basieren, die für alle 80 Patienten durch ein unabhängiges Prüfgremium ausgewertet worden seien."Wir freuen uns sehr, dass die Ergebnisse der primären Analyse unserer L-MIND-Studie insgesamt die starken Zwischenergebnisse, die wir auf der ASH 2018 präsentiert haben, bestätigt haben", habe Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG, kommentiert. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen bemerkenswerten Medikamentenkandidaten haben, und diese Daten unterstützen weiterhin unseren Plan, Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid als mögliche chemotherapie-freie Behandlungsoption für Patienten mit R/R DLBCL zu entwickeln. Wir bleiben weiterhin sehr engagiert dabei, die Einreichung eines Zulassungsantrages bei der FDA bis Ende dieses Jahres abzuschließen."MOR208, den das Unternehmen zukünftig unter dem Namen Tafasitamab führen werde, sei das am weitesten fortgeschrittene eigene Projekt von MorphoSys. Laufe alles nach Plan, dürfte in den USA Mitte kommenden Jahres die Zulassung erfolgen. Bereits am Donnerstag sei die Aktie von MorphoSys fast fünf Prozent nach oben geklettert. Am Freitagmorgen setze das Papier seine Aufholjagd fort. Derzeit notiere die Aktie bereits oberhalb des wichtigen Widerstands in Form der 200-Tage-Linie. Ein klares positives Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: