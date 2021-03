Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (02.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie gehöre am Dienstagmorgen zu den großen Gewinnern im MDAX. Der Titel habe auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von 2,6 Prozent davon profitiert, dass das Biotech-Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten habe als zuvor in Aussicht gestellt.MorphoSys habe am Montagabend nach US-Börsenschluss mitgeteilt, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern für 2020 werde voraussichtlich bei 27,4 Mio. Euro liegen. Angepeilt seien mit 10 bis 20 Mio. Euro deutlich weniger gewesen. Der Umsatz solle mit 327,7 Mio. Euro immerhin leicht über dem oberen Ende der Prognosespanne von 317 bis 327 Mio. Euro liegen, habe es weiter geheißen.Gespannt würden Anleger nun auch auf die Zahlen des ebenfalls im MDAX notierten Biotech-Unternehmens Evotec warten. Auch diese sollten noch im laufenden Monat vorgelegt werden: am 25. März. Möglicherweise könne es auch hier weitere positive Impulse für die Aktie geben.DER AKTIONÄR bleibe sowohl für die MorphoSys-Aktie als auch insbesondere für die Evotec-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. MorphoSys habe starken finanziellen Spielraum.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: