Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

85,35 EUR +0,80% (22.03.2018, 11:20)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (22.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Dass die Geschäftszahlen der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) tief rot ausfallen würden, hatten Marktteilnehmer schon erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen des Konzernumbaus und höherer Ausgaben für die Forschung sei das operative Ergebnis (EBIT) bei minus 67,6 Mio. Euro gelandet. Damit habe sich der Verlust zwar um knapp 13 Prozent ausgeweitet. Dennoch sei der Konzern damit im Rahmen der eigenen Prognose geblieben und habe noch etwas besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hätten. Der Umsatz sei - auch dank Lizenzgebühren, Meilenstein- und Vorabzahlungen - um 34 Prozent auf 66,8 Mio. Euro geklettert.Da die Umsätze des Biotechnologieunternehmens künftig vermehrt aus produktbasierten Einnahmen anstelle von Einnahmen aus Dienstleistungen rühren würden, erwarte MorphoSys für 2018 einen Umsatzrückgang auf 20 Mio. bis 25 Mio. Euro. Der operative Verlust solle sich auf minus 110 Mio. bis 120 Mio. Euro ausweiten.Zwar sei es vorbörslich in einer ersten Reaktion zu einem Kursverlust von ungefähr fünf Prozent gekommen. Doch ab Eröffnung des Xetra-Handels habe die Aktie nur noch eine Richtung gekannt: Nach oben. Der Grund: Das Biotechnologieunternehmen habe zusätzlich zu den Zahlen einen ermutigenden Bericht zum Zwischenstand der Gespräche über den Antikörper MOR208 mit der US-Medikamentenaufsicht FDA gegeben. Damit sei der Weg zur Markteinführung des ersten firmeneigenen Produkts im Jahr 2020 gelegt. Diese News seien von Börsianern schwerer gewichtet worden als die Zahlen. Überhaupt bleibe die Aktie langfristig weiterhin sehr aussichtsreich. Mit 114 Programmen in Forschung und Entwicklung ist die Wirkstoffpipeline prall gefüllt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2018)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:84,55 EUR -1,11% (22.03.2018, 11:06)