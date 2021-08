Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

44,89 EUR -3,25% (06.08.2021, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

44,93 EUR -3,08% (06.08.2021, 13:55)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (06.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktien könnten ihrem tiefsten Niveau seit 2016 weiter nicht entkommen. Bis zum Mittag würden die Papiere im Xetra-Handel um 3,7 Prozent auf 44,67 Euro absinken. Damit seien sie derzeit der zweitschwächste Wert im MDAX des Tages. Zum Wochenschluss belaste eine gestrichene Kaufempfehlung der Deutschen Bank und die damit verbundene massive Kurszielsenkung.Seit Tagen schon pendle der Kurs von MorphoSys um die Marke von 45 Euro, kurze Ausflüge darüber würden aber immer wieder revidiert. Unter 43,88 Euro drohe ein neues Langzeittief. Im bisherigen Jahresverlauf habe sich der Kurs mehr als halbiert.Der Deutsche Bank-Analyst Rajan Sharma vermisse bei der Aktie des Biotech-Unternehmens weiter die Treiber, um eine Stimmungswende herbeizuführen. Die jüngsten Quartalszahlen seien zwar für sich betrachtet nicht relevant gewesen, im Kontext aber wichtig wegen kurz- bis mittelfristig negativer Signale, was das Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Monjuvi) betreffe. Dessen Einführung verlaufe enttäuschend und dies wohl nicht nur wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie, so der Experte. Dies sei ein weiterer Grund, warum Anleger vorsichtig bleiben würden.Die Deutsche Bank habe MorphoSys von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel habe Sharma in seiner am Freitag veröffentlichten Studie von 116 auf ein marktkonformes Niveau von 46 Euro gekürzt."Der Aktionär" sehe bei der Aktie von MorphoSys zwar langfristig ganz klar Potenzial. Derzeit sei das Papier aber massiv angeschlagen.Anleger sollten hier eine Kursberuhigung und ein klares positives Signal für die Aktie abwarten, so Marion Schlegel. (Ausgabe vom 06.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link