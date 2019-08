Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (30.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Betrachte man die Performance der drei wichtigsten deutschen Biotechwerte im Monatsvergleich, so habe die Aktie von MorphoSys ganz klar die Nase vorn. Allerdings reiche es auch für MorphoSys im zurückliegenden Monat für kein positives Vorzeichen. Mit einem Minus von 1,5 Prozent verpasse die Aktie die Riege der Gewinner aber nur knapp. QIAGEN hingegen habe gut neun Prozent verloren, Evotec sei mit einem Minus von mehr als 25 Prozent das klare Schlusslicht.Grund zur Sorge bestehe für die Anleger allerdings keineswegs. MorphoSys beispielsweise sei zuvor extrem gut gelaufen und gönne sich derzeit eine Verschnaufpause. Bis Ende dieses Jahres wolle das Unternehmen für Tafasitamab (MOR208) den Zulassungsantrag bei der FDA einreichen.Auf die Nachfrage des "Aktionär", wie weit MorphoSys bereits mit dem Aufbau des Vertriebs in den USA vorangeschritten sei, habe sich der Finanzvorstand Jens Holstein zuversichtlich gezeigt: "Wir sind mit dem Aufbau unserer US-Organisation und den kommerziellen Strukturen für die geplante Vermarktung in den USA im Plan. Unsere US-Niederlassung befindet sich in Boston und dort haben wir inzwischen nicht nur erfolgreich die wesentlichen Positionen des Senior Management Teams besetzt, sondern auch ein kontinuierlich wachsendes Medical Affairs und Market Access Team aufgebaut. Die Medical Scientific Liaison Manager, oder auch MSLs, sind bereits im engen Austausch mit Onkologen und bauen in ganz USA ein Netzwerk auf, dass den angestrebten Launch von Tafasitamab für Mitte 2020 vorbereitet. Bis dahin wollen wir für die Morphosys US etwa 80 bis 100 Mitarbeiter eingestellt haben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:108,60 EUR +0,09% (30.08.2019, 15:17)