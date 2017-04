ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (03.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) unter die Lupe.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung, die am 17. Mai 2017 stattfinde, vorschlagen werde, Krisja Vermeylen neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Frau Vermeylen solle Karin Eastham ersetzen, die ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2017 niedergelegt habe. Zudem schlage der Aufsichtsrat Dr. Frank Morich, Wendy Johnson und Klaus Kühn zur Wiederwahl vor, deren Amtszeit mit Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2017 enden würde.Der TecDAX-Titel sei nach der Aufholjagd infolge einiger starker News zuletzt in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Dabei habe die MorphoSys-Aktie die wichtige Unterstützung im Bereich von 52 Euro erfolgreich verteidigen können. Bei dem Unternehmen stünden im laufenden Jahr noch einige wichtige Ergebnisse und Neuigkeiten an. Zudem stünden die Chancen gut, dass Ende dieses Jahres die erste Zulassung erfolgen könnte.Anleger, die etwas Geduld mitbringen, greifen auf dem gegenwärtigen Niveau bei der MorphoSys-Aktie zu, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:54,14 EUR -1,69% (03.04.2017, 15:22)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:54,404 EUR -1,28% (03.04.2017, 15:40)