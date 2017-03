Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

56,696 EUR -1,85% (16.03.2017, 16:24)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (16.03.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Milliardenmarkt Alzheimer - AktienanalyseGute Nachrichten am Fließband produziert zurzeit MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zunächst habe das Biotechunternehmen Fortschritte auf dem Weg zur Marktzulassung des Schuppenflechte-Mittels Guselkumab gemeldet. Neue Studiendaten des Lizenzpartners Janssen hätten gezeigt, dass die Behandlung mit dem Präparat signifikante Verbesserungen für Patienten bringe. Das Mittel sei auf Basis eines Antikörpers auf der Grundlage von MorphoSys-Technologie entwickelt worden. "Wir hoffen sehr, dass es 2017 zu einer Zulassungsentscheidung durch die FDA kommen wird", erkläre MorphoSys-Finanzchef Jens Holstein.Zudem könnten die Münchner auf neue Zulassungsstudien für ihr potenzielles Alzheimermittel Gantenerumab hoffen. Denn der Partner Roche plane ein neues Phase 3-Programm mit dem Mittel bei Patienten mit bestimmten Alzheimererkrankungen. "Zwar sehen wir durch die Entscheidung von Roche für 2017 noch keinen finanziellen Einfluss, doch der Markt für Alzheimer ist riesig. Bis erste Ergebnisse vorliegen, dürfte es ungefähr zwei bis drei Jahre ab Studienbeginn dauern", so Holstein.Angesichts dieser Neuigkeiten seien die 2016er-Geschäftszahlen beinahe ins Hintertreffen geraten. Da sich die Münchner weiterhin auf die Erforschung und Entwicklung ihrer Arzneimittelkandidaten konzentriert hätten, sei der Umsatz von 106,2 Mio. auf 49,7 Mio. Euro zurückgegangen. Bereinigt um einen positiven Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2015 seien die Erlöse jedoch um fünf Prozent gestiegen. Der um den Einmaleffekt bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um 43 Prozent auf minus 59,9 Mio. Euro ausgeweitet. 2017 solle der Fehlbetrag auf minus 75 Mio. bis minus 85 Mio. Euro steigen. "Wir investieren auch 2017 weiter in unsere Wirkstoff-Pipeline", habe Holstein erklärt.Für genügend Newsflow sei also gesorgt. Die Krönung wäre aber sicherlich die Zulassung des Schuppenflechte-Mittels Guselkumab. Sollte die Entscheidung der FDA positiv ausfallen, dürfte die MorphoSys-Aktie deutlich höher stehen. Spekulative Anleger können daher auf einen Kursanstieg bei dem TecDAX-Titel setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:56,87 EUR -0,82% (16.03.2017, 16:12)