ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (14.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Kaufwelle bis 88,50 Euro vorstellbar - ChartanalyseEin Lizenzpartner des Biotechnologieunternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat in der Nacht zum Freitag die erhoffte Zulassung für einen Wirkstoff zur Bekämpfung von Schuppenflechte gemeldet und damit Anleger in helle Aufregung versetzt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Denn mit der Zulassung erhalte das Biotechunternehmen nun eine Einmalzahlung vom Lizenzpartner Janssen, darüber hinaus winke noch eine jährliche Umsatzbeteiligung. Details zu den finanziellen Auswirkungen wolle der Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, dennoch bleibe das Unternehmen weiter defizitär, auch dieses Jahr würden Forschungskosten den operativen Verlust auf 75 bis 85 Millionen Euro erhöhen.Anleger würden sich dennoch hocherfreut zeigen und hätten die MorphoSys-Aktie direkt über ihre Jahreshochs aus Anfang letzten Monats angeschoben, wodurch auch ein kurzfristiger aber untergeordneter Abwärtstrend zugleich habe überwunden werden können. Damit dürfte sich auch der übergeordnete Aufwärtstrend seit Anfang 2009 nun weiter fortsetzen.Die überaus überzeugende Arbeit der Bullen habe bislang an die letzten Zwischenhochs um 67,75 Euro aufwärts geführt - aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg darüber kann auch tatsächlich für ein Folgekaufsignal in Richtung der Marke von 76,96 Euro sorgen - darüber wäre sogar eine Kaufwelle bis zu den Verlaufshochs aus 2014 bei 88,50 Euro vorstellbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.07.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:67,30 EUR +7,78% (14.07.2017, 10:43)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:67,224 EUR +1,35% (14.07.2017, 10:57)