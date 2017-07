ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (20.07.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Endlich! Das erste auf der Basis von Technologie von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) entwickelte Medikament hat es an den Markt geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Janssen, Lizenznehmer der Münchner, habe von der US-Zulassungsbehörde FDA die Verkaufsgenehmigung für Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte in den USA erhalten.Das Mittel sei auf Basis der Antikörper-Bibliothek von MorphoSys entwickelt worden, weshalb das Unternehmen eine Meilensteinzahlung von Janssen erhalte. Finanzielle Einzelheiten seien zwar nicht genannt worden. Doch Analyst Oliver Metzger von der Commerzbank schätze das Umsatzvolumen für das Medikament auf bis zu 1,5 Mrd. Euro. Daraus errechne er einen zusätzlichen Wert für die Papiere von MorphoSys von 10 Euro je Aktie. Zudem bestätige die Zulassung seine positive Einschätzung der Antikörper-Bibliothek HuCAL. Seine Empfehlung für die Aktie laute "kaufen" mit einem Kursziel von 76 Euro.Auch Berenberg-Expertin Klara Fernandes habe betont, dass die Zulassung die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Antikörper-Plattform bestätige. Gleichzeitig habe die Analystin von einem Wendepunkt in der Geschichte von MorphoSys gesprochen, da das Biotech-Unternehmen nun seinen ersten steten Fluss an Lizenzgebühren erhalten werde. Zudem erwarte sie weitere Erfolgsmeldungen in diesem Jahr. Klar, dass die TecDAX-Aktie deutlich von der Meldung habe profitieren können. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 68,73 Euro stand am Ende des Tages ein Plus von knapp sieben Prozent auf 66,80 Euro zu Buche - der höchste Stand seit August 2015, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:65,73 EUR -0,27% (20.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:65,667 EUR -0,60% (20.07.2017, 21:18)