Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), arYla(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), LanthioPep(R), Lanthio Pharma(R) und Slonomics(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Darzalex(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Johnson & Johnson. (21.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Befreiungsschlag - Symmetrisches Dreieck aufgelöst! ChartanalyseDas Wertpapier des Biotech-Unternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) befand sich in den letzten beiden Jahren in einem mittelfristigen Abwärtstrend und gab von 88,50 Euro auf ein Verlaufstief von gut 32,90 Euro nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe die MorphoSys-Aktie 62 Prozent an Wert verloren, habe sich aber im Bereich der 2013'er Tiefs stabilisieren und in der ersten Jahreshälfte 2016 einen tragfähigen Doppelboden ausbilden können. Das habe im weiteren Verlauf zu einer untergeordneten Aufwärtsbewegung zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 48,00 Euro aufwärts geführt - just zu Beginn des neuen Jahres sei der Wert auch nachhaltig darüber ausgebrochen und habe dadurch ein größeres Kaufsignal etablieren können. Allerdings habe die MorphoSys-Aktie zunächst eine Seitwärtskonsolidierung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks eingeschlagen, welches im heutigen Handel dynamisch und regelkonform zur Oberseite aufgelöst worden sei. Damit festige sich das zu Jahresbeginn etablierte Kaufsignal und dürfte nun weitere Kursgewinne für die nächsten Wochen sichern.Zunächst einmal sollte der heutige Ausbruch noch mit einem eindeutigen Tagesschlusskurs oberhalb des symmetrischen Dreiecks bestätigt werden, nur dann seien weitere Kursgewinne an das Niveau von rund 55,00 Euro vorstellbar. Im weiteren Verlauf könnte es sogar weiter in den markanten Widerstandsbereich von rund 60,00 Euro aufwärts gehen.Ein Rückzug der Kursnotierungen unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie die symmetrische Dreiecksbegrenzung dürfte hingegen einen Käuferschwund auslösen und Abgaben auf die darunter liegende 200-Tage Durchschnittslinie bei 44,64 Euro ermöglichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:51,75 EUR +2,78% (21.02.2017, 12:28)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:51,846 EUR +3,41% (21.02.2017, 12:43)