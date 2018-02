Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (19.02.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).Zuletzt sei es nachrichtentechnisch recht ruhig um den Biotech-Titel geworden. Einige Investoren seien ungeduldig geworden und hätten Gewinne mitgenommen. Zudem hätten einige Leerverkäufer für Druck gesorgt.Am Wochenende habe das Unternehmen nun auf der amerikanischen Dermatologie-Konferenz AAD starke News aus seinem Gemeinschaftsprojekt mit Galapagos MOR106 bei Patienten mit atopischer Darmatitis gemeldet. MOR106 sei ein gegen das Zielmolekül IL-17C gerichteter therapeutischer Antikörperwirkstoffkandidat. In der jetzt vorgelegten Phase-1-Studie seien erste Anzeichen anhaltender klinischer Aktivität sowie eine im Allgemeinen gute Verträglichkeit von MOR106 bei Patienten beobachtet worden. Im September 2017 seien bereits erste Studienergebnisse zu MOR 106 präsentiert worden. Es werde erwartet, dass die Phase 2 der klinischen Entwicklung von MOR106 in H1/2018 begonnen werde.Der TecDAX-Titel reagiere auf die News mit einem Kursanstieg von 1,4 Prozent. Zuletzt habe die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie erfolgreich getestet werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:76,65 EUR +1,46% (19.02.2018, 11:22)