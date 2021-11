XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Talfahrt der MorphoSys-Papiere dauere weiter an und es sei kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, nachdem das Biotechunternehmen zuletzt durchwachsene Zahlen vorgelegt habe, habe die Abwärtsdynamik noch einmal zugenommen. Nun stünden die MorphoSys-Papiere aus charttechnischer Sicht vor einer wichtigen Marke.MorphoSys habe mit seinen Q3-Zahlen zwar die Markterwartungen übertroffen, dennoch seien die Papiere nach der Zahlenvorlage auf Tauchstation gegangen. Auch zum Wochenauftakt gelinge der MorphoSys-Aktie kein Befreiungsschlag, stattdessen würden die Papiere unter signifikanten Kursverlusten auf das bisherige Mehrjahrestief bei 34,24 Euro zusteuern.Gelinge es nicht, diese Kursmarke zu verteidigen, dürfte sich der Abverkauf fortsetzen. Möglich wäre dann ein Rücksetzer bis zum 2016er Juni-Tief bei 32,90 Euro. Für eine nachhaltige Trendwende müssten die MorphoSys-Papiere hingegen zunächst einen Boden ausbilden. Im Anschluss gelte es dann, die 50-Tage-Linie bei 39,89 Euro zurückzuerobern.Das Chartbild der MorphoSys-Aktie trübe sich weiter ein. Jedoch würden nach wie vor große Hoffnungen auf dem Krebsmedikament Monjuvi ruhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:34,67 EUR -5,56% (22.11.2021, 20:09)