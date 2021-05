Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 90,00 Equal-weight Barclays Capital Emily Field 19.04.2021 116,00 Buy Deutsche Bank Rajan Sharma 08.04.2021 91,00 Equal-weight Morgan Stanley James Quigley 29.03.2021 110,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 25.03.2021 150,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 23.03.2021 - Market-perform SVB Leerink Geoffrey Porges 23.03.2021 140,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 17.03.2021 95,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 17.03.2021 110,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavejh 16.03.2021 130,00 Sector-perform RBC Capital Markets Charles Weston 16.03.2021

Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

79,84 EUR +1,53% (03.05.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

79,28 EUR +0,94% (03.05.2021, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc., zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc., aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (04.05.2021/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 90,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG legt am 5. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2021 vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von FMR Research: 150 EUR. Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer Aktienanalyse vom 23. März die Aktie des Biotech-Unternehmens unverändert zu kaufen. Das Management von MorphoSys sehe 2020 als ein Transformationsjahr. Diese Definition sei offensichtlich richtig, wenn man sich die enorme Wachstumsrate bei Umsatz und EBIT in 2020 vergegenwärtige. Der 2020er Umsatz werde mit 327,7 Mio. Euro angegeben (2019: 71,8 Mio. Euro) und auch das entsprechende EBIT liege mit 27,4 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (2019: -107,9 Mio. Euro). Dieses enorme Umsatzwachstum im Jahr 2020 resultiere hauptsächlich aus der Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Incyte (255,8 Mio. Euro).MorphoSys habe außerdem 42,5 Mio. Euro von Tremfya als Tantiemen (2019: 31,8 Mio. Euro) und 18,5 Mio. Euro aus dem Verkauf des Produktes Monjuvi in den USA (seit August 2020) erhalten. Die Forschungs- und Entwicklungskosten seien ebenfalls auf 141,4 Mio. Euro in 2020 gestiegen, für 2019 seien sie mit 108,4 Mio. Euro angegeben worden. Dieser Anstieg reflektiere die Intensivierung von Forschungsaktivitäten, die wesentlicher Treiber der Wertschöpfung bei MorphoSys seien. Ende 2020 habe sich die Liquiditätsposition auf 1,24 Mrd. Euro (2019: 357,4 Mio. Euro) belaufen.Wie diese Transformation für MorphoSys fortgesetzt werden könnte: Als Ziele für 2021 definiere CEO Dr. Jean-Paul Kress, i\ die Markteinführung von Monjuvi voranzutreiben und es Patienten mit DLBCL zur Verfügung zu stellen, ii\ Tafasitamab für das potenzielle 1L-Setting und das Non-Hodgkin-Lymphom voranzutreiben, iii\ Felzartamab zu entwickeln und iiii\ die Pipeline zu erweitern. Die beachtliche Marktdurchdringung von Monjuvi (seit August 2020) zeige eine erfolgreiche Umsetzung von Vertrieb und Marketing, die nach Einschätzung des Analysten fortgesetzt werde. Außerdem befürworte Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, aufgrund der Ergebnisse von Tafasitamab (insbesondere die der L-MIND-Studie) die Ansätze von MorphoSys (z.B. frontMIND), Tafasitamab als Backbone bei DLBCL und darüber hinaus einzusetzen.Die niedrigste Kursprognose für MorphoSys kommt dagegen von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für die Aktie des Biotech-Unternehmens auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Emily Field hat in einem am 19. April vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche eher gedämpfte Erwartungen. Beim Antikörperspezialisten stünden die Anlauftrends des Krebsmittels Monjuvi im Fokus.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: