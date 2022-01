Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley warte am Mittwoch mit starken Q4-Zahlen auf. Sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis habe die US-Bank die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Vor allem die jeweils positive Entwicklung der Investment- und Vermögensverwaltungssparte hätten dazu beigetragen. Die Papiere von Morgen Stanley würden im vorbörslichen US-Handel zu den Top-Gewinnern gehören.Im Schlussquartal habe die US-Bank einen Nettogewinn von 3,7 Milliarden Dollar oder 2,08 Dollar je Aktie gegenüber 3,4 Milliarden Dollar (1,81 Dollar) im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hätten lediglich mit 1,94 Dollar je Aktie gerechnet.Auch die Erlöse lägen über den Prognosen der Experten. Die ausgewiesenen 14,52 Milliarden hätten die Konsensschätzungen von 14,44 Milliarden Dollar geschlagen und würden zugleich eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten.Zwei Sparten seien dabei die Ergebnistreiber gewesen. Zum einen seien die Erträge im Investmentbanking im letzten Jahresviertel um sechs Prozent gestiegen. Und in der Vermögensverwaltung sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent von 5,7 Milliarden auf 6,3 Milliarden Dollar geklettert. Grund: Vermögende Kunden hätten bei der Verwaltung ihres Geldes verstärkt die Dienstleistungen der US-Investmentbank in Anspruch genommen.Die Morgan-Stanley-Aktie gewinne am Mittwoch vorbörslich mehr als vier Prozent auf 98,10 Dollar.Glänzende Zahlen habe Morgan Stanley den Anlegern präsentiert. Zudem dürfte die Märkte weiter gut laufen und damit der US-Investmentbank auch 2022 gute Geschäfte bescheren.Kurzum: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 100,00 Euro. (Analyse vom 19.01.2022)