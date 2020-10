Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley habe gerade erst die Übernahme des Online-Brokers E-Trade abgeschlossen, da werde schon die nächste Akquisition gemeldet. Für sieben Milliarden Dollar solle der Fondsanbieter Eaton Vance gekauft werden. Damit würde Morgan Stanley-Chef James Gorman seinen Kurs fortsetzen. Der Erfolg gebe ihm recht.Nach der Finanzkrise habe Morgan Stanley bewusst das Investmentbanking heruntergefahren, um sich weniger volatileren Geschäftsfeldern, vor allem der Vermögensverwaltung, zuzuwenden. Im Gegensatz zu den Erlösen bei reinen Investmentbanken habe das zu einer stabileren Geschäftsentwicklung geführt. Doch ausgerechnet in der Corona-Pandemie laufe es im Handelsgeschäft wieder wie geschmiert.Morgan Stanley habe in Q2 im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen ein Plus von 168 Prozent geschafft und sei damit am erfolgreichsten in der Peergroup gewesen. Doch James Gorman plane bereits für die Zeit nach Corona, wenn die Volatilität und damit die Erträge im Investmentbanking wieder sinken würden.Deshalb mache die Akquisition von Eaton Vance durchaus Sinn. Der Kaufpreis entspreche einem Aufschlag von 38 Prozent. Morgan Stanley habe nach der Finanzkrise etappenweise Smith Barney von der Citigroup übernommen und sei damit zum größten US-Wertpapierbroker für Privatkunden geworden - und nach Angaben von Gorman der größte Vertreiber von Eaton-Vance-Fonds. Diese hätten mehr als 500 Mrd. Dollar verwaltet.Die Morgan Stanley-Aktie gehöre dieses Jahr zu den Überfliegern im Finanzbereich. Seit AKTIONÄR-Empfehlung im April habe der Titel inklusive Dividenden fast 30 Prozent zugelegt. Neue Impulse würden die Quartalszahlen am 15. Oktober liefern. Analysten würden im Schnitt erwarten, dass das EPS mit 1,21 Dollar in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals liege. Jedoch seien positive Überraschungen nicht auszuschließen.Engagierte Anleger sollten dabei bleiben und den Stopp bei 38,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Rückenwind komme zudem vom Sprung über die 200-Tage-Linie bei 41,38 Euro, was ein Kaufsignal ausgelöst habe. (Analyse vom 09.10.2020)