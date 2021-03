Unternehmensnachrichten:



Die Vorzugsaktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) würden heute über 4% niedriger notieren, während die Stammaktien (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) um 6% fallen. Die jüngste Outperformance der Stammaktien, die eine sehr geringe Liquidität aufweisen würden, habe viele Leerverkäufer angezogen. Das Leerverkaufsinteresse in Prozent des Streubesitzes der Stammaktien sei um mehr als 3 Prozentpunkte auf rund 13% angestiegen. Dies zeige, dass die Anleger zunehmend besorgt seien, ob die Outperformance einer Aktiengattung gegenüber der anderen von Dauer sein werde. Andererseits könnte der Anstieg des Short-Interesses Short-Squeeze-Versuche begünstigen.



Moody's habe das Rating von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) bei Baa2 bestätigt. Der Ausblick sei unverändert auf negativ belassen worden. Die Rating-Agentur habe gesagt, dass die erwartete Erholung des Automobilmarktes in diesem und im nächsten Jahr den Aufschwung beim Umsatz und Gewinn des Unternehmens unterstützen werde.



Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) habe für das Jahr 2020 einen Rückgang des Nettogewinns um 41% auf 2,6 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Das Unternehmen habe eine Dividende von 2,204 Euro je Stammaktie und 2,21 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen. Für 2021 erwarte Porsche einen Nettogewinn von 2,6 bis 4,1 Mrd. Euro. (23.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag tiefer, so die Experten von XTB.Die neuen Varianten des Coronavirus würden sich schnell verbreiten und das habe zu einer gewissen Risk-off-Stimmung an den Märkten geführt, besonders in Europa. Es werde sogar gemunkelt, dass Europa ein weiterer verlorener Frühling und Sommer ohne Reisen und Unterhaltung bevorstehen könnte.