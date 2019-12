Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA sind die Bewertungen recht hoch, so Laurent Denize, Global Co-CIO & Global Head of Fixed Income bei ODDO BHF Asset Management.



Die Anleger hätten offenbar fast alle guten Nachrichten bereits eingepreist. Eine kleine Atempause wäre daher durchaus willkommen. Dann könnte man dem Januar gelassener entgegensehen. Ein positives Zeichen sei ein in den letzten zwei Wochen am Markt für Hochzinsanleihen zu beobachtender, interessanter Trend gewesen. Anleihen mit B-Rating hätten sich zuletzt deutlich besser entwickelt als BB-Anleihen, die defensiver seien und stärker mit der Zinsentwicklung korrelieren würden. Die leicht aufwärts tendierenden Indikatoren in Europa hätten risikoreicheren Titeln Schub gegeben. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich dieser Trend Anfang nächsten Jahres noch verstärken werde.



Im Falle einer Pause im Handelskonflikt und einer anhaltenden Verbesserung der Konjunkturdaten wäre die Zeit gekommen, taktisch zu einer auf Reflation ausgerichteten Strategie zu wechseln. Eine Möglichkeit wäre, überbewertete Wachstumstitel zu verkaufen und stärker auf Value-Titel zu setzen. Gleiches gelte für Anleihen. Zuflüsse nach Europa und in die Schwellenländer sowie eine relativ zu den USA überdurchschnittliche Entwicklung könnte es aus einem einfachen Grund geben: Die erwartete Abwertung des Dollars werde zu entsprechenden Kapitalbewegungen führen. Das Kapitaldefizit gegenüber Europa werde seit der Krise 2008 auf 188 Mrd. Dollar geschätzt. Dies dürfte dem Markt - selbst unter Berücksichtigung des Trump-Faktors - Unterstützung bieten. (Ausgabe Dezember 2019) (11.12.2019/ac/a/m)





