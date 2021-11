Offenlegungen



Börsenplätze Mondelez-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

53,19 EUR -0,39% (09.11.2021, 15:01)



NASDAQ-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

61,88 USD -0,61% (08.11.2021, 22:00)



ISIN Mondelez-Aktie:

US6092071058



WKN Mondelez-Aktie:

A1J4U0



Ticker-Symbol Deutschland Mondelez-Aktie:

KTF



NASDAQ-Ticker-Symbol Mondelez-Aktie:

MDLZ



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (09.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Trotz zwischenzeitlich hoher Volatilität handle Mondelez mittlerweile wieder nahezu unverändert auf dem Niveau der letzten Aussendung von Schleifer von Anfang August. Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns hänge daher nun schon seit mehr als einem halben Jahr in ihrer Seitwärtsphase fest. Etwas Bewegung sei immerhin mit den letzten Quartalsergebnissen hineingekommen. Die Umsatzerlöse in Q3 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8% auf USD 7,2 Mrd. gestiegen, getrieben durch ein organisches Umsatzwachstum von 5,5%. Die Analystenerwartungen (USD 7,0 Mrd.) seien damit leicht übertroffen worden. Auch der Gewinn pro Aktie sei im letzten Quartal um 14,1% auf USD 0,89 (USD 0,70 bereinigt um Sondereffekte) gestiegen und habe damit genau die Analystenerwartungen getroffen. Die Nachfrage nach Keksen und Snacks sei vor allem von Schwellenländern wie China und Indien sowie von Lateinamerika getrieben gewesen, wo nach dem Corona bedingten Einbruch langsam wieder der Hunger auf Süßigkeiten zurückkehre.Auch bei Mondelez hätten die gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, Verpackungen sowie Transport und Logistik eine entscheidende Rolle gespielt. Dem Großteil der gestiegenen Kostenkomponenten sei jedoch mit Preissteigerungen beim Endprodukt entgegengewirkt worden, wobei man im Konzern von einer anhaltenden Inflationsdynamik bis in das Jahr 2022 ausgehe.Über Dividenden und Aktienrückkäufe seien im letzten Quartal USD 767 Mio. an die Investoren ausgeschüttet worden. Im Vergleich zur Peer-Group weise Mondelez eine hohe Ausschüttungsquote auf. Die erwartete Dividendenrendite für 2022 liege jedoch bei unspektakulären 2,4%.Mondelez erwarte nun für das Gesamtjahr ein organisches Nettoumsatzwachstum von etwa 4,5% und habe damit die Guidance leicht gegenüber der vorherigen Prognose von 4% angehoben. Der Konsens sei deutlich optimistischer und sehe das Umsatzwachstum bei knapp 8%.Mondelez weist weiterhin im Vergleich zu den verbleibenden Unternehmen unserer Coverage aus dem Nahrungsmittelbereich die niedrigste Eigenkapitalrentabilität auf, so der Analyst der RBI.Im Hinblick auf die Gewinnentwicklung seien die Bewertungen von Mondelez zuletzt konform mit der allgemeinen Sektorentwicklung gegangen. Vor allem in Bezug auf die eigene Historie habe die Aktie durch das Wachstum ein wenig in die eigene Bewertung hineinwachsen können. Das KGV befinde sich im Bereich des zehnjährigen Medians, sodass der Analyst Mondelez gemäß der Umstände mittlerweile als fairer bewertet erachte.Mondelez habe die Coronakrise bisweilen erfolgreich meistern können. Selbiges treffe auch auf die Kosteninflation zu, im Zuge derer der Konzern einen maßgeblichen Teil der gestiegenen Preise bei Rohstoffen, Verpackungsmaterial und Logistik an die Kundschaft habe weitergeben können. Das Management erwartet zwar auch im kommenden Jahr eine anhaltende Inflationsdynamik, unsere Ökonomen gehen jedoch nicht von einem unkontrollierten Überschießen der Preisanstiege aus, so der Analyst der RBI. Schleifer erwarte daher, dass Mondelez auch im kommenden Jahr durch gezielte Preismaßnahmen und Kostenmanagement die Margen im Griff behalten können werde. Mondelez liege seit Jahresbeginn rund 6% im Plus und habe sich damit simultan zum breiten Sektor für defensive Konsumgüter entwickelt. Die Performance möge auf den ersten Blick im Vergleich zum restlichen Markt bescheiden wirken. Mit der bisherigen Entwicklung liege die Aktie jedoch über ihrer durchschnittlichen Jahresperformance der vergangenen 20 Jahre. Die Position von Mondelez als global agierender Big Player mit starker Markendominanz sei unangefochten, eine große Wachstumsstory sei jedoch nicht in Sicht.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung zum Halten der Mondelez-Aktie aufrecht und erhöht mit Blick auf die kommenden zwölf Monate das Kursziel moderat auf USD 66,00. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher auf KGV-Basis auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt widerspiegele. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: