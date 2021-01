Paris (www.aktiencheck.de) - Das vor allem in Krisenzeiten begehrte Gold hat zuletzt kräftig an Glanz verloren, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mögliches Gold-ComebackGold könnte aber auch gleich aus mehreren Richtungen Rückenwind erhalten. Für Anleger bedeute dies: Der aktuelle Goldpreis könnte sich durchaus als lukrative Einstiegschance erweisen. Da wäre zum einen der Dollar, der nicht nur in jüngster Vergangenheit eher zur Schwäche geneigt habe, Experten würden auch in den kommenden Wochen und Monaten keinen vor Kraft strotzenden Greenback erwarten. Profitieren könnte davon auch die Schmuckindustrie, die - laut den Experten des Branchenverbands World Gold Council - den Goldpreis dieses Jahr wieder stützen dürfte; vor allem in Indien und China werde im Fahrwasser einer konjunkturellen Erholung wieder eine steigende Schmucknachfrage erwartet. Auch die Indexfonds-Anbieter, die inzwischen zum weltweit zweitgrößten Nachfrager aufgestiegen seien und deren Nachfrage aufgrund der nach wie vor extrem lockeren Geldpolitik und der daraus resultierenden Befürchtung einer steigenden Inflation - insbesondere in den USA - auf hohem Niveau verharren dürfte, könnten dem Goldpreis neuen Glanz verleihen. (18.01.2021/ac/a/m)