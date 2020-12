Am wahrscheinlichsten sei aus Sicht der Experten eine erfolgreiche, wirksame Einführung verschiedener Impfstoffe weltweit. Dies habe zwar zur Folge, dass die US-amerikanische und die europäische Wirtschaft im vierten Quartal 2020 und möglicherweise im ersten Quartal 2021 ein sehr schwaches Wachstum verzeichnen könnten, die Märkte aber im zweiten und dritten Quartal sehr stark anziehen würden. Asien habe hier die Nase insgesamt vorn; und die Wiederbelebung des Welthandels verbessere die Aussichten Chinas. In diesem Szenario komme der Nachholbedarf zum Tragen; die Ersparnisse und Cash-Bestände der privaten Haushalte und der Unternehmen seien in vielen Ländern hoch.



Hochwirksame Impfstoffe würden die Risiken einer wirtschaftlichen Schwäche aufgrund des aktuellen Covid-19-Anstiegs in den USA und Europa verringern. Sie würden längerfristige Wachstumserwartungen fördern und Rückenwind für Konjunkturzyklen und Anleiherenditen geben. Wenn die Experten davon ausgehen würden, dass es in den Industrieländern sechs Monate dauere, bis eine breite Verteilung und Impfung erfolge, könne man im Sommer 2021 auf der Nordhalbkugel eine vernünftige Rückkehr zur Normalität erwarten.



Vor uns liegen also bessere Zeiten, so die Experten von BNY Mellon IM. Zudem seien allein in den USA in den letzten Quartalen über 1,5 Billionen Dollar an überschüssigen Barmitteln angehäuft worden, so dass ein großer Teil davon im Falle einer erfolgreichen Impfstoffeinführung abgebaut werden dürfte. Diese überschüssigen Ersparnisse könnten zu einem starken, anhaltenden Anstieg der Nachfrage führen, und die Weltwirtschaft könnte sich auf neue "Goldene Zwanziger" einstellen. Zumindest würden das die globalen Märkte erwarten. Da wir immer auch an unvermeidliche Rückschläge für das Wachstum denken, schätzen wir den Einfallsreichtum der Wissenschaftler, Unternehmen und gemeinsam agierender Regierungen, die uns alle vom Ende der Pandemie träumen lassen, so die Experten von BNY Mellon IM. Der Markt werde diese Fantasien widerspiegeln. Aber man sollte auf die Geschwindigkeit der Kursentwicklung achten, ebenso wie auf die längerfristige Beständigkeit zyklischer Aktienwerte.



Sollten sich die Impfstoffe jedoch als weniger wirksam erweisen oder schwieriger zu verteilen sein, dann wäre der Optimismus nur von kurzer Dauer. Die Analysten sähen dies jedoch als recht unwahrscheinlich an. Dann würden die höhere Unsicherheit und die Besorgnis über die kurzfristige wirtschaftliche Entwicklung zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen, die einen weiteren Abschwung auslösen würde.



Insgesamt sind die Experten von BNY Mellon IM optimistisch. Sie würden davon ausgehen, dass die Markteinführung eines Impfstoffs erfolgreich verlaufen und die Wirtschaft stärken werde.





