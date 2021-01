Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankheiten und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoff-Hersteller könnten deutliche Zugewinne verzeichnen. Sie würden dabei von einigen guten News profitieren. Moderna habe am Mittwoch die EU-Zulassung für seinen Corona-Impfstoff mRNA-1273 erhalten. BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) könne wohl bald die Produktion an seinem Standort in Marburg aufnehmen. Und die Aktie der Tübinger Firma CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U) profitiere davon, dass das Unternehmen mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) bei der Weiterentwicklung, Produktion und dem Vertrieb eines Corona-Impfstoffs zusammenarbeiten werde.Bayer habe einen Kooperations- und Servicevertrag mit CureVac unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung werde Bayer bei der weiteren Entwicklung und Bereitstellung des Covid-19 Impfstoffkandidaten CVnCoV von CureVac sowie bei lokalen Aktivitäten in ausgewählten Ländern unterstützen, heiße es am heutigen Donnerstag in einer Mitteilung.Als zweiter Corona-Impfstoff sei ab sofort das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies habe die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA entschieden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitgeteilt habe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe in Berlin angekündigt: "Wir gehen von einem Start der Lieferung von ersten Dosen in der nächsten Woche aus." Auch Moderna habe angekündigt, dass es erste Lieferungen an europäische Länder voraussichtlich nächste Woche geben solle.Die Aktien seien nach den deutlichen Gewinnmitnahmen in den vergangenen Wochen zuletzt wieder auf ein attraktives Niveau zurückgekehrt. DER AKTIONÄR favorisiere langfristig weiter die BioNTech-Aktie. Aber auch Moderna ist stark aufgestellt, bei CureVac könnte der zu erwartende Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten für weitere Unterstützung sorgen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)