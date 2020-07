Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

68,99 EUR +9,42% (27.07.2020, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

73,21 USD -2,81% (24.07.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (27.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Impfstoff-Hoffnung Moderna könne sich weiter auf millionenschwere Fördergelder verlassen. Wie die Biotech-Gesellschaft bekannt gegeben habe, sichere die biomedizinische US-Forschungs- und Entwicklungsbehörde (Biomedical Advanced Research and Development Authority, kurz BARDA) dem Unternehmen bis zu 472 Millionen Dollar zu.Es handle sich dabei um die zweite große Finanzierung seitens der BARDA. Moderna habe bereits eine Zusage in Höhe von 483 Millionen Dollar erhalten. Die neuen liquiden Mittel würden nun dazu dienen, die späte Phase der klinischen Entwicklung, inklusive der erweiterten Phase-3-Studie des Impfstoffkandidaten mRNA-1273 gegen Covid-19, zu unterstützen.Moderna zähle zu den größten Hoffnungsträgern in der Corona-Impfstoffentwicklung. Die Biotech-Gesellschaft habe vor Kurzem erste vielversprechende Daten vorlegen können. Technologisch würden die Amerikaner dabei auf die mRNA-Technologie setzen - damit sei Moderna vergleichbar mit den deutschen Biotech-Unternehmen BioNTech und CureVac."Der Aktionär" bleibt angesichts der bisher guten Daten dennoch weiter zuversichtlich, die Aktie bleibt allerdings ganz klar spekulativ. Dabeibleiben, aber Stopp sukzessive nachziehen, rät Michel Doepke. (Analyse vom 27.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: