Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

51,50 EUR +8,60% (28.05.2020, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

56,74 USD +8,74% (28.05.2020, 17:23)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (28.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Was für ein Wechselbad der Gefühle, das Anleger in den vergangenen Tagen bei der Corona-Impfstoff-Hoffnung Moderna hätten durchmachen müssen. Erst sei der Titel nach guten Phase-1-Daten beim Impfstoff-Kandidaten mRNA-1273 auf über 87 Euro nach oben geschossen - seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Aktienreport "Die Mega-Hoffnung im Kampf gegen Corona: Sichern Sie sich jetzt diese Aktie und die Chance auf 100 Prozent und mehr" habe dies immerhin ein Plus von knapp 345 Prozent bedeutet. Dann sei das Papier aber massiv eingebrochen. Im Tief sei die Moderna-Aktie fast bis auf 42 Euro abgerutscht, was einem Kursrückfall von mehr als 50 Prozent innerhalb weniger Tage entspreche.DER AKTIONÄR habe im Zuge des Höhenflugs auf die Überhitzung hingewiesen und zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Letztendlich habe eine Kombination aus mehreren Entwicklungen zu dem deutlichen Kursrückgang geführt. Neben allgemeinen Gewinnmitnahmen dürften auch Shortseller das hohe Niveau genutzt haben. Zudem habe ein Bericht von "STAT News" belastet, der Zweifel an der Aussagekraft der vorgestellten Phase-1-Zwischenergebnisse habe aufkommen lassen. Anna Durbin von der Johns Hopkins University habe beispielsweise erklärte, dass man nach zwei Wochen noch nicht wissen könne, wie lange die Antikörper bestehen bleiben würden. Das sei natürlich richtig - hier müsse man die nächsten Ergebnisse abwarten, ob diese den bislang aber durchaus positiven Eindruck bestätigen würden.Außerdem habe die Tatsache belastet, dass von Moderna-Verantwortlichen zuletzt Aktien im Wert von fast 30 Mio. Dollar verkauft worden seien sowie eine Kapitalerhöhung. Diese habe allerdings großen Anklang gefunden, so dass man am Ende mehr als 1,3 Mrd. Dollar eingenommen habe - und damit mehr als ursprünglich anvisiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: