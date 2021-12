NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

242,55 USD -1,75% (28.12.2021, 18:22)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (28.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna könnten zwar eine Corona-Infektion wohl nur in geringerer Quote verhindern, aber die zusätzlichen Impfungen würden schwere Covid-Verläufe verhindern. Moderna könne zudem einen neuen Auftrag aus Südkorea vermelden. Die News würden bei der Moderna-Aktie am Dienstag jedoch für fallende Notierungen sorgen. Im ansonsten freundlichen US-Umfeld gebe das Papier um rund 2% nach.Die Aussicht auf weniger extrem verlaufende Omikron-Infektionen sowie wirksame Medikamente, die die Corona-Auswirkungen dämmen würden, würden Impfstoff-Aktien im Allgemeinen und Moderna im Speziellen etwas zu schaffen machen. Die großen gewinnträchtigen Umsätze würden vom Markt offenbar ausgeblendet. Ein Blick auf den Moderna-Chart offenbare zudem, dass die Moderna-Aktie erneut unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gerutscht sei. Eine Verbesserung des Chartbilds ergäbe sich erst, wenn sie die 300-USD-Marke wieder erreiche. Engagierte Anleger sollten ihre Aktien halten, sich aber einen Stop-Loss bei 190 USD (160 Euro) setzen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:211,65 EUR -2,94% (28.12.2021, 18:36)