Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Erneut stünden die Akten vieler Impfstoff-Hersteller unter Druck. Moderna bekommet es mit dem Vorschlag eines Großaktionärs zu tun. Laut dem Investor Legal & General Investment Management (LGIM) sollten alle Anteilseigner des US-Unternehmens erfahren, wie sich die Finanzierung von Covid-Impfstoffen durch die US-Regierung auf den Zugang zu solchen Produkten auswirke. Moderna gehe bei der SEC gegen den Aktionärsvorschlag vor.Aktivisten und Politiker würden immer wieder Pharmaunternehmen dazu drängen, ihre Preise zu senken oder die Produktion für ärmere Länder auszuweiten. Diesmal verlange der in London ansässige Vermögensverwalter LGIM, dass der Pharmakonzern seine Covid-19-Impfstoff-Technologie für ärmere Länder öffne, habe die "Financial Times" berichtet.Moderna müsse zudem erklären, warum seine Preise angesichts der erhaltenen staatlichen Hilfen so hoch seien. Der Moderna-Impfstoff sei in Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen National Institutes of Health entwickelt und habe dazu von der US-Regierung mindestens 2,5 Mrd. USD erhalten. Die Impfstoffe seien meistens in wohlhabende Länder gegangen. Die Technologie solle aber auch an Hersteller in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen weitergegeben werden, so LGIM.Moderna kämpfe gegen den Vorschlag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) an. Der Aktionärsvorschlag von LGIM solle blockiert werden. Moderna plane bereits, bis zum 15. Februar zusätzliche Informationen über die Festsetzung der Impfstoffpreise zu veröffentlichen. Der Vorschlag von LGIM werde im Wesentlichen umgesetzt, bevor die Stimmrechtsunterlagen eingereicht würden. Unternehmen würden regelmäßig gegen Aktionärsvorschläge bei der SEC vorgehen und oft gewinnen.Die Moderna-Aktie zeige sich am Montag in ansonsten freundlichem US-Umfeld etwas abgeschwächt. Zuletzt sei sie auch unter die 200-Tage-Linie zurückgefallen.Wer erfolgreich sei, solle sein Know-how teilen, so die Forderung von Großaktionär LGIM, zumindest jedoch offenlegen, wie die Preise zustande kämen. Moderna verfüge allerdings nicht nur über wirksame Impfstoffe, sondern auch weitere Mittel, die in den kommenden Jahren weitere wichtige Impfstoffe hervorbringen könnten. Mit den derzeitigen Einnahmen könne diese mit voller Kraft vorangetrieben werden. Die Moderna-Aktie bleibe längerfristig aussichtsreich. Engagierte Aktionäre sollten dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link