NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

77,14 USD -1,47% (14.10.2020, 19:20)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





ulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Angesichts der globalen Tragweite der Corona-Krise stünden die Impfstoffhersteller besonders im Fokus des Anlegerinteresses. Moderna gelte hierbei als einer der aussichtsreichsten Vertreter in der Entwicklung. Nach einer Kursvervielfachung mit anschließender Korrektur nehme das Papier der US-Biotech-Gesellschaft nun wieder Fahrt auf - aus mehreren Gründen.Am Dienstag habe Moderna mitgeteilt, dass das kanadische Gesundheitsministerium den potenzielle Corona-Impfstoff in Echtzeit überprüfen werde. Einen Tag später habe das Unternehmen mitgeteilt, dass Moderna von der europäischen Zulassungsbehörde (EMA) eine schriftliche Bestätigung erhalten habe, dass der potenzielle Corona-Impfstoff mRNA-1273 für die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung im Rahmen des zentralisierten Verfahrens der Behörde in Frage komme. Darüber hinaus würden die Wochen bis hin zur Präsentation der Studiendaten der Phase 3 verrinnen. Vorstandschef Stéphane Bancel habe jüngst die finalen Daten für November - je nach Lage des Infektionsgeschehens auch für Dezember - in Aussicht gestellt.Der Mix aus positiven Unternehmensnachrichten und den bevorstehenden Studiendaten locke die Anleger wieder in den Impfstoff-Player. Technisch habe die Moderna-Aktie vor Kurzem ein starkes Kaufsignal generiert. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für den Wert zuversichtlich gestimmt. Moder sei aber eine spekulative Geschichte, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:65,71 EUR -1,41% (14.10.2020, 19:32)