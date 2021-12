Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Omikron sei noch nicht gänzlich erforscht. Inzwischen hätten Wissenschaftler aber die starke Hypothese über die Entstehung der neuen Corona-Variante aufgestellt, die auch ein deutscher Spitzenpolitiker für möglich halte. Mit einer neuen Studie zu seinem Corona-Impfstoff wolle Moderna nun Klarheit schaffen.Konkret habe Moderna den Start einer Studie in acht Ländern des afrikanischen Kontinents mit 14.000 Probanden bekannt gegeben. Ziel dieser sei es, herauszufinden, ob der Moderna-Impfstoff auch bei HIV-Patienten gegen die Omikron-Variante wirke.Hintergrund: Nachdem sowohl Omikron als auch die Beta-Variante zunächst im südlichen Afrika aufgetreten seien und auf den Kontinent rund 70 Prozent aller weltweiten HIV-Infektionen entfallen würden, hätten Wissenschaftler eine These zur Entstehung von Omikron aufgestellt.Laut Bloomberg würden die Experten davon ausgehen, dass eine Person, die bisher unentdeckt an HIV gelitten habe, sich ebenfalls mit Corona infiziert und die Immunkrankheit schließlich die Mutation des Virus ausgelöst haben könnte. Diese Theorie teile auch der neue Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD).DER AKTIONÄR bleibe für Moderna langfristig weiter optimistisch gestimmt, auch wenn die jüngsten Daten zum Grippe-Impfstoff nicht hätten überzeugen können. Der Favorit unter den mRNA-Playern bleibt allerdings klar die BioNTech-Aktie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link