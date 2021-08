Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

336,45 EUR -2,05% (18.08.2021, 18:55)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

390,89 USD -2,73% (18.08.2021, 18:42)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die US-Regierung habe am Mittwoch offiziell erklärt, dass ab September jedem geeigneten US-Bürger eine Auffrischungsimpfung angeboten werde. In einem gemeinsamen Statement, das u.a. vom CDC-Director, dem FDA-Commissioner und dem Gesundheitsberater des Weißen Hauses unterschrieben worden sei, werde als exakter Termin der 20. September genannt. Ab dann sollten US-Bürger, bei denen acht Monate zwischen der zweiten Impfung mit dem Vakzin von BioNTech oder Moderna lägen, eine dritte Impfung bekommen können. Die nun beschlossene Booster-Kampagne beinhalte ausdrücklich nur die Impfstoffe von BioNTech und Moderna, da für das Vakzin von Johnson & Johnson aktuell noch zu wenige Daten vorlägen.Die Moderna-Aktie reagiere am Mittwoch nicht auf die offizielle Ankündigung, da bereits am Dienstag entsprechende Medienberichte die Runde gemacht hätten, die bei der Impfstoffaktie für zweistellige Kursgewinne gesorgt habe. Sie gebe derzeit sogar um knapp 3% nach.Die Moderna-Aktie bleibe damit stark von der aktuellen Nachrichtenlage abhängig und hochvolatil. Nur wer die Nerven habe, innerhalb weniger Tage ein Viertel seiner Positionsgröße zu verlieren, sei hier richtig und könne von den attraktiven Chancen profitieren, wenn mit weiteren Impfungen Kasse gemacht werde, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link