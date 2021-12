ISIN Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (28.12.2021/ac/a/n)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Moderna: NASDAQ-Top 2021 mit +140,6% - AktiennewsDie Aktie des US-Pharmakonzerns Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hat 2021 im NASDAQ 100 allen den Rang abgelaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen habe gut an seinem Corona-Impfstoff verdient. Die neue Omikron-Variante und eine in vielen Staaten diskutierte Impfpflicht würden zudem Hoffnung auf weiterhin lukrative Geschäfte mit dem Vakzin machen. Oben drauf komme das Potenzial der mRNA-Technologie - laut Experten könnte sie zu einer wichtigen Grundlage für Impfstoffe gegen andere Krankheiten werden. Ganz optimal laufe es für die Amerikaner trotzdem nicht: Mit den Zahlen zum dritten Quartal habe Moderna die Umsatzprognose gesenkt - wegen Produktionsproblemen. Auch die Konkurrenz nehme zu. Zudem gelte die Aktie Marktbeobachtern teils als überbewertet und damit anfällig für Korrekturen. (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Moderna-Aktie:216,15 EUR -0,87% (28.12.2021, 08:52)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:246,88 USD -1,24% (27.12.2021)