Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

369,20 EUR +0,46% (16.09.2021, 12:15)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

434,46 USD +1,58% (15.09.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (16.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In der Spitze war die Biotechfirma fast 200 Mrd. Dollar wert und bewegte sich damit im S&P 500 auf Top-40-Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA).In dieser Region lägen auch Titel wie Intel PepsiCo und Netflix Grundlage des starken Anstiegs sei die Erfolgsgeschichte des Covid-19-Impfstoffs von Moderna. Erstmals zugelassen Ende vergangenen Jahres seien allein in den USA bislang 147 Mio. Impfstoffdosen von Moderna verabreicht worden. Das schlage sich in starken Zahlen nieder. In den drei Monaten per Ende Juni habe das Unternehmen unterm Strich 2,8 Mrd. Dollar verdient.Moderna habe zudem erste Daten bei der Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, um eine Zulassung für eine dritte Booster-Impfung zu erhalten. Die US-Regierung habe Mitte August Pläne vorgestellt, wonach die US-Bevölkerung bald mit Auffrischungsimpfungen versorgt werden solle. Da diese Booster-Impfungen also wohl bald großflächig zum Einsatz kommen dürften, sei derzeit kein Ende des Covid-19-Impfstoffbooms bei Moderna in Sicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: