Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

138,00 EUR +2,86% (16.03.2022, 13:53)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

148,12 USD -1,30% (15.03.2022, 21:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna könne eine weitere größere Order für seinen Corona-Impfstoff Spikevax verbuchen. Die asiatische Inselnation Japan habe insgesamt weitere 70 Millionen Dosen des Vakzins bestellt. Im freundlichen Gesamtmarkt lege der Wert zur Stunde im vorbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent zu.Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) habe eine entsprechende Vereinbarung mit Moderna am Mittwoch bekannt gegeben. Im Rahmen dieser werde das asiatische Land in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit 70 weiteren Millionen Dosen des Covid-19-Auffrischungsimpfstoffs oder eines aktualisierten Auffrischungsimpfstoffkandidaten - sofern für diesen dann eine entsprechende Zulassung vorliege - beliefert.Der Deal stehe laut Moderna unter dem Vorbehalt, dass das Ministerium ein Budget für die zusätzlichen Lieferungen bereitstelle. Für 2022 seien derzeit 93 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für die Lieferung nach Japan vertraglich vereinbart. Diese könnten sich demnach auf 163 Millionen erhöhen.Die Aktie von Moderna sende wieder Lebenszeichen. Dank der milliardenschweren Gewinne durch den Corona-Impfstoff Spikevax befinden sich die Amerikaner in einer finanziell komfortablen Situation, um die klinische Entwicklung der Assets (beispielsweise in der Onkologie) ohne größere Kapitalmaßnahmen voranzutreiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: