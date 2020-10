Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (01.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Hoffnung des US-Präsidenten Donald Trump, dass noch vor der US-Wahl am 3. November ein Corona-Impfstoff im Land zur Verfügung stehen könnte, dürfte wohl zusehends schwinden. Moderna, das über eines der am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Projekte verfüge, habe sich jetzt zur genaueren Timeline geäußert und dabei klar gestellt, dass man keinen Impfstoff vor der US-Wahl erwarte.Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stephane Bancel, habe gegenüber der Financial Times erklärt, dass der 25. November der Tag sein dürfte, an dem das Biotech-Unternehmen über genügend Sicherheitsdaten verfüge, um einen Antrag auf Notfallzulassung zu stellen. Voraussetzung sei, dass die Sicherheitsdaten gut seien, der Impfstoff also als sicher gelte.Die Morderna-Aktie habe sich zuletzt recht stark präsentieren können. Das Papier habe dabei u.a. von vielversprechenden Daten zum Impfstoffprojekt profitiert. Eine Studie habe gezeigt, dass sich der Impfstoffkandidat des Unternehmens bei älteren Erwachsenen im Allgemeinen genauso wirksam gezeigt habe wie bei jüngeren Erwachsenen.Moderna gehöre weiterhin zu den großen Hoffnungsträgern bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Die Aktie sei sehr spekulativ, dürfte aber im Erfolgsfall deutliche Kurszuwächse verbuchen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.