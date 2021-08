Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Moderna-Aktie habe einen guten Wochenstart erwischt und lege im frühen US-Handel um deutlich zu. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass die größte Pensionskasse in den USA weitere Aktien des Covid-Impfstoffherstellers gekauft habe. Darüber hinaus profitiere die Moderna-Aktie von der FDA-Zulassung für den BioNTech/Pfizer-Impfstoff.Das California Public Employees' Retirement System (Calpers) verwalte ein Vermögen von fast 500 Mrd. USD und habe kürzlich große Veränderungen im Anlageportfolio vorgenommen. Die größte öffentliche Pensionskasse der USA habe im zweiten Quartal 82.241 zusätzliche Aktien von Moderna gekauft. Damit habe die Behörde das zweite Quartal 2021 mit insgesamt 752.974 Aktien des US-Herstellers des Covid-19-Impfstoffs beendet.Weiteren Rückenwind erhalte die Moderna-Aktie von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA. Das bald erwartete grüne Licht der Aufsichtsbehörde könnte einige Verweigerer ermutigen, sich impfen zu lassen. Bisher habe nur das Mittel von BioNTech und seines Partners Pfizer als erster Corona-Impfstoff in den USA die vollständige Zulassung erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: