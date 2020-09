Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (18.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehme Moderna habe am Donnerstag anlässlich seines 4. "R&D Day" ("Tag der Forschung und Entwicklung") zahlreiche positive Entwicklungen seines Portfolios präsentieren können. Zudem habe man angekündigt, mit der Entwicklung eines Impfstoffs für die Grippesaison zu beginnen. Dennoch habe das Papier zuletzt etwas nachgegeben. Grund dafür sei, dass die Auswertung der laufenden Phase-3-Studie mit einem potenziellen Corona-Impfstoff länger dauern könnte als insbesondere von US-Präsident Trump erhofft.Moderna-Vorstandschef Stephane Bancel rechne mit den entsprechenden Daten im November. Er halte es aber durchaus auch für möglich, dass sie je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens auch erst im Dezember vorliegen könnten. In einem Interview mit "Squawk Box" habe er gesagt, dass Oktober unwahrscheinlich sei. Hierfür müsste schon alles top laufen. Damit würde das US-Unternehmen leicht hinter der Timeline des deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech liegen. Dieses habe zuletzt angekündigt, dass die Daten Ende Oktober, spätestens Anfang November erwartet würden.Doch die geringe Verzögerung bei Moderna sei kein Anlass zur Sorge. Der Markt wäre absolut aufnahmefähig für mehrere Corona-Impfstoffe. So sei es auch kein Wunder, dass Bancel mit einem Umsatzbeitrag für das kommende Jahr von mehreren Milliarden Dollar für Moderna rechne. Er gehe davon aus, dass eine mögliche Zulassung ein "einzigartiger und historischer Wendepunkt" für das Unternehmen sein könnte. Bislang habe Moderna noch kein Produkt am Markt."Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich. Die Aktien von Moderna und auch von BioNTech würden aber sehr spekulativ bleiben. Die weitere mittelfristige Entwicklung hänge hier von den Ergebnissen zu den Corona-Impfstoffkandidaten in den kommenden Wochen ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.