Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalsberichtssaison sei in vollem Gange. Auch einige Biotechs hätten zuletzt bereits ihre Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. Am Donnerstag hätten die Ergebnisse vom US-Impfstoff-Spezialisten Moderna auf dem Programm gestanden. Fast drei Milliarden Dollar habe das Unternehmen im zweiten Quartal verbuchen können. Der Aktie sei am Donnerstag ein neues Rekordhoch gelungen, habe im Handelsverlauf dann aber aufgrund von Gewinnmitnahmen Federn lassen müssen.Dank des hohen Bedarfs an Corona-Impfstoffen habe Moderna ihren bislang höchsten Quartalsgewinn verbucht. In den drei Monaten bis Ende Juni habe das Unternehmen unterm Strich 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) verdient, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Vor einem Jahr hätten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten noch einen Verlust von 117 Millionen Dollar verursacht. Modernas Erlöse seien von 67 Millionen auf 4,4 Milliarden Dollar gestiegen.Im laufenden Geschäftsjahr rechne der Impfstoffhersteller auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar und habe die bisherige Prognose damit noch einmal etwas angehoben.Obwohl die Quartalszahlen von Moderna die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten, habe die Aktie am Donnerstag leichte Verluste hinnehmen müssen. Am Ende sei das Papier mit einem Minus von 0.7 Prozent auf 416,26 Dollar aus dem Handel gegangen. Zuvor habe die Aktie noch bei 443,99 Dollar ein neues Allzeithoch markieren können. Der Kurs sei in den vergangenen Tagen allerdings auch kräftig gestiegen und liege im bisherigen Jahresverlauf mit über 300 Prozent im Plus.Am kommenden Montag würden die Zahlen des nächsten Top-Impfstoff-Players BioNTech folgen. Auch hier dürfe man gespannt sein. Auch das BioNTech-Papier habe sich nach der Rally zuletzt am Donnerstag eine Verschnaufpause gegönnt. Am Ende habe ein Minus von 2,3 Prozent auf 404,92 Dollar zu Buche gestanden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.