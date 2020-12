Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Ein Beratungskreis der US-Arzneimittelbehörde FDA habe grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna gegeben. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile des Präparats im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren größer als die Risiken, hätten 20 Fachleute bei einem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen am Donnerstag erklärt. Es habe eine Enthaltung zu dieser Frage gegeben. Die Abstimmung gelte als wichtiges Signal für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs durch die FDA in den nächsten Tagen und einen möglichen Einsatz bereits Anfang nächster Woche. Es wäre die weltweit erste solche Zulassung des Mittels.Vergangene Woche habe die FDA bereits einen ersten Impfstoff von Pfizer aus den USA und BioNTech aus Mainz zugelassen. Bei diesem hätten die Berater am Donnerstag den Einsatz abgenickt, die Behörde habe am Freitag die Notzulassung entschieden und seit Montag werde der Impfstoff in den USA eingesetzt.Modernas Mittel habe in Testreihen mit mehreren zehntausend Teilnehmern eine hohe Wirksamkeit von rund 94 Prozent bewiesen. Das Mittel brauche zwei Dosen innerhalb von vier Wochen und es habe in den Tests nur geringe Nebenwirkungen gegeben - allerdings fehle es wegen der nur wenige Monate langen Erprobungszeit noch an längerfristigen Daten zu dessen Sicherheit und zu Detailinformationen zu anderen Bevölkerungsgruppen.Nachdem die Aktie nach der starken Rally zuvor zuletzt auf Korrekturkurs gegangen sei, habe das Papier bereits im Vorfeld der Entscheidung des Beratergremiums am Donnerstagabend deutlich angezogen. Bis zum Handelsende in News York habe das Papier mehr als fünf Prozent auf 144,00 Dollar gewonnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link utorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.