Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

345,40 EUR +2,78% (25.08.2021, 17:01)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

404,5385 USD +2,43% (25.08.2021, 16:46)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (25.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Gesellschaft ein Zulassungsantrag (Biologics License Application, kurz BLA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für den Corona-Impfstoff für Personen ab 18 Jahren eingereicht habe. Im Rahmen des eingereichten BLA-Antrags habe Moderna eine vorrangige Prüfung beantragt."Dieser BLA-Antrag für unseren Covid-19-Impfstoff, mit dem wir im Juni begonnen haben, ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Kampf gegen Covid-19 und für Moderna, da dies der erste BLA-Antrag in der Geschichte unseres Unternehmens ist", habe Stéphane Bancel, CEO von Moderna, gesagt.Der Fast-Track-Status der FDA, den Moderna am 12. Mai 2020 erhalten habe, habe es dem Unternehmen ermöglicht, Teile des BLA-Antrags fortlaufend einzureichen. Der eingereichte Antrag umfasse klinische Daten aus der Phase-3-COVE-Studie des Impfstoffs von Moderna, an der mehr als 30.000 Teilnehmer in den USA teilgenommen hätten. In der abschließenden Analyse der Daten der Phase-3-Studie habe der Impfstoff eine Wirksamkeit von 93 Prozent gezeigt, die auch sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis angehalten habe. BioNTech - der Favorit des "Aktionär" im Impfstoffsektor. Seit der Empfehlung im Juni 2020 liegt die Aktie 525 Prozent vorne, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: