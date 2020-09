Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

57,19 EUR +1,24% (16.09.2020, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

66,88 USD +5,04% (15.09.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (16.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 17. September werde Moderna den 4. "R&D Day" ("Tag der Forschung und Entwicklung") abhalten. Im Vorfeld des viel beachteten Tages habe die Aktie an der Nasdaq gut fünf Prozent auf 66,88 Dollar zugelegt. Anleger scheinen also bereits auf einen positiven Newsflow - vor allem im Hinblick auf den potenziellen Covid19-Impfstoff - zu spekulieren.Aufgrund der Corona-Pandemie finde das Event allerdings virtuell statt. Der Tag umfasse Präsentationen von Moderna-CEO Stéphane Bancel, CMO Stephen Hoge sowie klinischen Teamleitern und wichtigen Meinungsbildnern mit einem Schwerpunkt auf der klinischen Entwicklungspipeline des Unternehmens, heiße es von Unternehmensseite.Anleger würden dem Event entgegenfiebern. Schließlich zähle Moderna zu den größten Hoffnungsträgern in der Corona-Impfstoff-Entwicklung und es könnte zum laufenden Phase-3-Programm weitere Details geben.Risikobewusste Anleger können bei Schwäche weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 44,00 Euro sei jedoch Pflicht. (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: