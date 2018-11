In den USA stünden am Dienstag das Verbrauchervertrauen für November auf der Agenda sowie am Mittwoch die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. Am Donnerstag würden Konsumausgaben und Inflationsdaten für Oktober sowie das FED-Protokoll zur jüngsten Sitzung folgen. In Asien seien in Japan Einkaufsmanager-Umfrageergebnisse, Einzelhandelsumsätze sowie der Arbeitsmarktbericht die Highlights. Und China veröffentliche am Dienstag die Industriegewinne im Oktober sowie am Freitag die offiziellen Ergebnisse der Einkaufsmanagerbefragungen im November.



München (www.aktiencheck.de) - Mit dem weiteren zwar soliden, aber moderateren globalen Konjunkturtrend und den anstehenden politischen Top-Events dürften die Finanzmärkte nervös bleiben, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".Neben dem für diesen Sonntag geplanten EU-Sondergipfel zum Brexit würden Börsianer einem anderen Ereignis noch viel mehr entgegenfiebern: "Die Finanzmärkte hoffen bei den Gesprächen von Donald Trump mit Xi Jinping beim G20-Gipfel auf Lösungsansätze für den Handelskonflikt zwischen den USA und China", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Eine komplette Lösung aller Probleme erscheint jedoch unrealistisch", so Greil weiter, "zumindest aber sollte die von Trump in den Raum gestellte Ausweitung der US-Zölle auf alle chinesischen Importe vom Tisch kommen; sonst droht den Börsen noch mehr Ungemach von dieser Seite."Nicht nur politisch, auch in Sachen Konjunkturdaten stehe eine brisante Woche bevor: In Deutschland komme nach dem ifo-Geschäftsklima am Dienstag das GfK-Verbrauchervertrauen, bevor am Donnerstag der Inflations- und Arbeitsmarktbericht für November folgen würden. Für den gesamten Euroraum würden am Mittwoch Geldmengendaten, am Donnerstag das Wirtschaftsvertrauen im November und am Freitag ebenfalls der Inflations- und Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.