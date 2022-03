Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Mister Spex SE:



Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) wurde 2007 gegründet und ist heute der führende Omnichannel-Optiker in Europa. Für sein überzeugendes Geschäftsmodell wurde das Unternehmen mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und hat von Anfang an als wesentlicher Treiber der digitalen Transformation die Optik-Branche grundlegend verändert. In wenigen Jahren entwickelte sich Mister Spex von einem reinen Online-Player zum erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit über fünf Millionen Kundinnen und Kunden, 10 europäischen Online-Shops und zahlreichen eigenen stationären Stores. Als Digital Native spielten Technologie und Innovation immer eine zentrale Rolle in der Unternehmensentwicklung. Dazu gehören unter anderem 2D- und 3D-Online-Anproben und intelligente Filter-Funktionen.



Ziel von Mister Spex ist es, den Brillenkauf als einfaches und transparentes Shoppingerlebnis mit Freude am Einkauf zu etablieren. Dafür bietet das Unternehmen neben einem großen, vielseitigen Sortiment aus Qualitätsprodukten auch umfassende Expertise und Beratungsangebote über seinen Kundenservice, die eigenen Stores und über das flächendeckende Partneroptikernetzwerk. (30.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mister Spex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Omnichannel-Optikers Mister Spex SE (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) unter die Lupe.Stabiles Umsatzwachstum und rasant steigende Verluste - so lasse sich der Geschäftsbericht zusammenfassen, den Mister Spex am Mittwoch präsentiert habe. Fortschritte mache der Omni-Chanel-Optiker hingegen bei der Internationalisierung. Die bislang enttäuschende Börsen-Performance dürfte sich auch weiter fortsetzen.Mit einem Umsatzplus von 18 Prozent auf 194 Mio. Euro sei Mister Spex im Geschäftsjahr 2021 mit etwa dem gleichen Tempo wie 2020 gewachsen. Die wichtigsten Umsatzbringer seien, wie in den Vorjahren auch, Korrekturbrillen und Kontaktlinsen gewesen. Das stärkste Wachstum habe der Bereich Sonnenbrillen verzeichnet, das um 46 Prozent auf 4,1 Mio. Euro zugelegt habe.Die deutlich gestiegenen Ausgaben für Marketing und Anlaufkosten im Zusammenhang mit Neueröffnungen hätten das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf knapp vier Mio. Euro gedrückt. Unterm Strich habe der Omni-Chanel-Optiker einen Verlust von fast 32 Mio. Euro eingefahren - mehr als dreimal so viel wie 2020.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management ein Umsatzplus leicht oberhalb des 2021er Wertes. Mittelfristig sollten die Umsätze dann etwa 25 Prozent p.a. steigen. Außerdem sollten 2022 etwa 20 neue Filialen dazukommen. Erst Mitte März hätten die Berliner die Eröffnung des 50. Stores gefeiert.Im Vergleich zum Rivalen Fielmann, der ein KUV von 2,4 ausweise, sei Mister Spex (1,3) aktuell günstig bewertet. Angesichts der hohen Verluste, die das Unternehmen einfahre, und dem schwierigen Umfeld für unprofitable Wachstumsaktien sei eine rasche Erholung des Kurses jedoch nicht zu erwarten.DER AKTIONÄR bleibt bei Mister Spex weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.03.2022)