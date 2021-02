München (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte präsentieren sich derzeit robust - für manche Beobachter schon zu robust, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Daraus aber die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es nun an den Börsen allgemein wieder abwärts ginge, wäre genauso unangebracht, wie jeden Hype kritiklos mitzumachen. Denn trotz mancher Übertreibung müssten die Kurse jetzt nicht zwingend fallen. Es gebe sogar durchaus manche Indikatoren, die Stabilität signalisieren würden und sogar eher als taktische Kaufsignale gedeutet werden könnten. Aktien würden grundsätzlich attraktiv bleiben. Daran würden auch wieder gestiegene Inflationserwartungen, steigende Zinsen und Rohstoffpreise nichts ändern.Mehr denn je sei bei der Aktienauswahl aber Augenmaß gefragt. So zeige sich das aktuelle Umfeld für Dividendenaktien als nicht besonders günstig. Je nach Risikoneigung hätten sie als Beimischung zum Depot nach wie vor aber ihre Existenzberechtigung. Gerade in Zeiten, in denen das allgemeine Kapitalmarkt-Umfeld wieder eher unruhig und nervös zu werden scheine. Da könnten Dividendenaktien ein sehr guter Ruhepol für das Portfolio sein, vor allem, wenn sie aus den Bereichen Nahrungsmittel, Gesundheit und Versicherungen kämen. Gemeinsam mit Wachstumstiteln insbesondere aus dem Digitalsektor könnten sie ein stabiles Portfolio mit Ertragspotenzial bilden - die Mischung mache es. (23.02.2021/ac/a/m)