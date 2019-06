Tradegate-Aktienkurs Mirati Therapeutics-Aktie:

84,50 EUR +6,58% (04.06.2019, 14:19)



Nasdaq-Aktienkurs Mirati Therapeutics-Aktie:

95,35 USD +6,89% (04.06.2019, 16:11)



ISIN Mirati Therapeutics-Aktie:

US60468T1051



WKN Mirati Therapeutics-Aktie:

A1W1XV



Ticker-Symbol Mirati Therapeutics-Aktie:

26M



Nasdaq-Symbol Mirati Therapeutics-Aktie:

MRTX



Kurzprofil Mirati Therapeutics, Inc.:

Mirati Therapeutics, Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, Nasdaq-Symbol: MRTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine Pipeline von gezielten Onkologie-Produkten zu entwickeln. Die klinische Pipeline des Unternehmens besteht aus drei Produktkandidaten: MGCD265, MGCD516 und Mocetinostat. (04.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mirati Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Mirati Therapeutics, Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, Nasdaq-Symbol: MRTX) unter die Lupe.Nach einer Kursexplosion von 30% bei Mirati Therapeutics setze die Aktie die unglaubliche Aufwärtsbewegung auch am Dienstag fort. Hintergrund: Viele Analysten würden dem Papier nun Kurse in dreistelligen Kursregionen zutrauen.Interessierte Anleger sollten auf den rollenden Zug nicht mehr aufspringen. Die Mirati Therapeutics-Aktie laufe das vom "Aktionär" ausgerufene Kursziel von 95 Euro bereits an. Der neue Stopp sollte bei 69 Euro platziert werden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Börsenplätze Mirati Therapeutics-Aktie: