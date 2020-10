Nachdem in den vergangenen Wochen einige Goldproduzenten bereits ihre Vorab-Produktionszahlen gemeldet hätten, beginne heute der Reigen der Finanzzahlen. Den Beginn mache Agnico Eagle (ISIN CA0084741085 / WKN 860325). Der Konzern wolle heute nachbörslich seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Analysten würden mit einem Gewinn je Aktie von 0,69 Dollar rechnen. Das wären 86 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Das scheine auf den ersten Blick ambitioniert, doch der höhere Goldpreis sollte dies möglich machen. Eine der wenigen Gefahren, die "Der Aktionär" sehe: Agnico habe mit einigen Minenschließungen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen gehabt. Diese hätten zwar vorwiegend das zweite Quartal betroffen. Doch die Minen wieder auf volle Kapazität hochzufahren, bedürfe einiger Wochen. Und das könnte den Beginn des dritten Quartals noch belastet haben.



Auch im Silbersektor werde es interessant: Mit Coeur Mining lege ein Silber- und Goldproduzent seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Bericht werde ebenfalls nach Handelsende in Nordamerika erwartet. Hier würden die Analysten mit einem Gewinn von 0,10 Dollar je Aktie rechnen.



Barrick Gold werde seine Finanzzahlen am Donnerstag, 5. November, (also zwei Tage nach der Wahl des neuen oder alten Präsidenten in den USA) vorlegen. Bereits morgen vor Handelseröffnung in den USA wolle mit Newmont Goldcorp der Branchenprimus sein Zahlenwerk veröffentlichen. (28.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) pendelt weiter um die Marke von 1.900 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Minenaktien hätten sich gestern fester präsentiert, nachdem es am Montag noch Abschläge gegeben habe. Dennoch: Niemand scheine sich so richtig aus der Deckung wagen zu wollen. Immerhin stehe in der kommenden Woche die Wahl zum US-Präsidenten an. Biden oder Trump - das Rennen sei noch offen. Doch sicher scheine, die Volatilität an den Märkten dürfte zunehmen. Doch für die Minenbranche werde schon der heutige Tag wichtig.