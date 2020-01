TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (19.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithiumunternehmens Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Der Höhenflug der Millennial Lithium-Aktie halte an. Wer bei Kursen um 0,80 Euro eingestiegen könne jetzt ein paar Gewinne mitnehmen, denn so gehe es einfach nicht weiter. Lithium sei zwar ein interessantens Thema, aber Milliennial Lithium sei ein sehr spekulatives Investment. Investierte Anleger könnten mit einer kleinen Position weiter dabei bleiben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:0,986 EUR -10,36% (17.01.2020, 22:26)