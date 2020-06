Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Auch Microsoft wolle keine Gesichtserkennungs-Software mehr an die US-Polizei verkaufen, bis es eine gesetzliche Regelung gebe. Der rechtliche Rahmen dafür müsse auf Grundlage der Menschenrechte erfolgen, habe der Chefjustiziar des US-Konzerns, Brad Smith, am Donnerstag bei einer Veranstaltung der "Washington Post" gesagt. Zuvor habe Amazon die Versorgung der Polizei mit der Gesichtserkennungs-Software "Rekognition" für ein Jahr ausgesetzt. IBM sei diese Woche ganz aus dem Geschäft ausgestiegen.Zuletzt habe sich in den USA Kritik am breiten Einsatz von Gesichtserkennung verstärkt, weil damit Überwachung von Menschen und die Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen möglich sei. Städte wie San Francisco würden die Nutzung bereits untersagen. Bei der Gesichtserkennung würden zur Identifizierung einzelner Menschen Kamerabilder mit Datenbanken abgeglichen. Befürworter würden entgegnen, damit könnten Straftaten schneller aufgeklärt werden.Die Microsoft-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen von ihrem Corona-Korrekturtief bei 132,52 Dollar nicht nur deutlich erholen können, sondern am Mittwoch dieser Woche sogar auf den höchsten Stand aller Zeiten steigen können. Das neue Allzeithoch liege nun bei 198,52 Dollar. Danach hätten in einem wieder schwächeren Marktumfeld allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt. DER AKTIONÄR habe die Korrekturphase im März zum Einstieg genutzt. Seitdem liege der US-Titel trotz der jüngsten Korrektur gut 17 Prozent im Plus. DER AKTIONÄR bleibe langfristig äußerst optimistisch.Thobias Quaß von "Der Aktionär" rät Anlegern, an Bord zu bleiben! (Analyse vom 12.06.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:167,52 EUR +1,61% (12.06.2020, 10:50)